Sorridente e combattivo come sempre, la stella della Virtus Bologna Achille Polonara è rientrata in Italia per sottoporsi al trapianto di midollo osseo a causa di una leucemia mieloide con cui combatte da alcuni mesi.

In un video social dell’Eurolega Polonara ringrazia chi gli è stato vicino: “Salve ragazzi, grazie per il supporto e l’amore che mi avete dimostrato. Sono pronto per il trapianto. Non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo presto in campo. Grazie mille”. Il cestista 33enne di Ancona fa anche un appello alle donazioni: “c’è bisogno di tanti donatori, si possono salvare molte vite”.

L’intervento sarà effettuato al Sant’Orsola di Bologna il prossimo mercoledì e la donatrice è una giovane degli Stati Uniti.