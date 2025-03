Parkar comunica che da martedì 18 marzo 2025 è aperto al pubblico il nuovo parcheggio Nazzari, situato accanto al Mercato Civico provvisorio, raggiungibile anche attraverso le linee 1, M, 3, 6, 13, CEP e 29.

Il parcheggio in struttura è aperto 24 ore su 24, festivi compresi, ed è dotato delle più moderne tecnologie per garantire un servizio efficiente e sicuro. Dispone di 173 posti auto, oltre a 5 parcheggi riservati alle persone con disabilità e 15 posto per le moto.

Servizi e caratteristiche

Accessi automatizzati con barriere e riconoscimento targa

con barriere e riconoscimento targa Cassa automatica per il pagamento con monete e carte bancarie

Tariffe parcheggio Nazzari

Sosta oraria : €1,00 per ogni ora o frazione

: €1,00 per ogni ora o frazione Tariffa giornaliera: €10,00 per l’intera giornata

“Parkar continua a lavorare per migliorare la mobilità e l’accessibilità a Cagliari con soluzioni di sosta sempre più innovative” dichiara Carlo Andrea Arba, Amministratore Unico di Parkar “insieme al Comune di Cagliari stiamo lavorando per incrementare le soluzioni di parcheggio in struttura. Guardiamo al futuro con la prossima presa in carico del parcheggio di Sant’Alenixedda, che, con i suoi 270 stalli aumenterà ulteriormente la disponibilità di posti auto in una zona strategica. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo e auspico che il parcheggio Nazzari e le linee CTM possano rappresentare una soluzione per la mobilità sostenibile della città.”