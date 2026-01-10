“Il peggio sembra esser passato e non vedo l’ora di riprendere con tutti voi la difesa della Sardegna oggi più che mai ne abbiamo il dovere”: centinaia di messaggi per sostenere Pili che, attraverso un post social, ha annunciato uno stop forzato.

“Le vicende della vita a volte ci costringono a fermarci di colpo contro la nostra stessa volontà, senza preavviso” ha scritto Pili che conta 110 mila follower. Si batte contro le avversità legate alla Sardegna, cause che coinvolgono la speculazione energetica come l’inquinamento. Ieri ha condiviso il momento che sta attraversando, con speranza e fiducia: i suoi amici non lo hanno lasciato solo, anzi.

“Vi ringrazio tutti di cuore, grazie delle premure e dei tanti messaggi che da qualche giorno mi state inviando in privato. Mi sarà difficile rispondervi, spero mi perdonerete, a prestissimo”.