San Gavino Monreale, le forti raffiche di vento buttano giù diversi pali della luce di fronte al liceo scientifico: paura questa mattina in via Tommaseo, per fortuna, nel momento del crollo, non transitavano pedoni e macchine.

Sono esattamente tre i pali crollati contemporaneamente, la strada è stata interdetta al traffico per mettere in sicurezza i danni causati dal vento.

Il Comune, a causa delle avverse condizioni meteo e del forte vento, ha disposto la chiusura del Cimitero comunale e del Parco Rolandi. “Il provvedimento è adottato a tutela della pubblica incolumità”.