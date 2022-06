Appello a Radio Zampetta Sarda, una vera adozione del cuore per Dream

UNA VERA ADOZIONE DEL CUORE PER DREAM, PARALIZZATO VIVE IN UN BOX.

Piccolo baco di seta con dolce musetto, un amore di gattino, un’anima speciale pura e innocente costretta a pagare una pena che non merita, la vita è stata già ingiusta nonostante la sua giovane età…. è paralizzato, non è autonomo, necessita di spremitura 2 volte al giorno, vive in un box, con il suo sguardo implora affetto e amore, di una dolcezza unica, non merita altra sofferenza. Dimostriamogli che la vita è amore e merita di essere vissuta in ogni forma, lui è pronto a diventare una splendida farfalla guidato dall’amore della sua nuova mamma.

Si trova in Sardegna, Alghero

3 mesi

Sarà affidato, sverminato, spulciato e vaccinato.

Dopo regolare iter di pre-affido (questionario, colloquio e modulo di adozione)

Casa in sicurezza

Per una bella ADOZIONE può viaggiare verso Genova Milano e Torino

Per info whatsapp al +39 3471806400

Grazie di cuore a chiunque condividerà il post originale nei vari gruppi aiutateci ad aiutarlo.