Radio Zampetta Sarda: cercasi disperatamente Priscilla, una ricompensa per chi la riporta a casa

CERCASI DISPERATAMENTE PRISCILLA, CHIHUAHUA A PELO LUNGO COLOR MIELE. RICOMPENSA A CHI LA RESTITUIRÀ ALLA SUA PADRONA.”

L’ appello di Giulia per ritrovare la sua cagnolina:

“Sto cercando disperatamente la mia cagnolina, il suo nome è Priscilla ha 12 anni ed è di razza Chihuahua a pelo lungo color miele. L’ultima volta è stata vista in zona Is Mirrionis (Cagliari) in braccio a una ragazza. Darò una gentile ricompensa a chi mi ridarà Priscilla.

Chiedo massima condivisione

Giulia: 3926508136″