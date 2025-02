Tragedia a Uras. Un ex geometra 71enne, Efisio Biancu, è stato ritrovato senza vita nella sua casa. Stando alle prime informazioni, Biancu sarebbe morto per cause naturali da almeno 10 giorni. A permettere di scoprire l’accaduto sono stati gli operai che si stavano occupando di riparare la fibra ottica in via Eleonora ma una Fiat punto impediva i lavori. L’auto apparteneva proprio a Biancu, che però non rispondeva al campanello. I vicini poi hanno confermato di non vedere il 71enne da alcuni giorni, quindi è scattato l’allarme. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’abitazione, dove è stata fatta la tragica scoperta.