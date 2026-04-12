Proseguono le indagini circa i decessi considerati sospetti di alcuni anziani trasportati in ambulanza. Morti avvenute nel giro di pochi mesi e sulle quali sta indagando la Procura di Forlì.

Sul caso era già stato inviato un avviso di indagini al 27enne Luca Spada, operatore di Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro – in seguito sospeso- e autista di mezzi di soccorso. Ieri mattina Spada è stato arrestato dai carabinieri di Forlì e dai militari del NAS di Bologna.

A far riflettere ci sarebbero anche alcune intercettazioni, già al vaglio degli inquirenti,: “Questi poveri vecchietti soffrono troppo… è giusto che vadano davanti al Buon Dio… E poi m’è piaciuto molto farlo… Anzi lo devo rifare al più presto…”, le parole che Spada avrebbe pronunciato al telefono riportate da Quotidiano Nazionale.

Le indagini a suo carico sono partite dalla morte di una donna di 85 anni avvenuta lo scorso novembre, che stando a quanto emerso dall’autopsia, sarebbe deceduta a causa di un’embolia gassosa, presumibilmente provocata in modo intenzionale. Il caso della signora avrebbe però permesso di indagare su altri 5 decessi considerati anomali.

Spada è attualmente accusato di omicidio aggravato dall’uso di sostanze venefiche.