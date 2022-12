“Angeli a quattro zampe”, a Sassari la mostra sui cani ospiti del canile comunale

“Angeli a quattro zampe” è il nome dell’iniziativa del Comune di Sassari in collaborazione con l’associazione Qua la Zampa che vede come protagonisti i cani ospiti del canile comunale, negli scatti del fotografo Tosino Anfossi. La mostra sarà visitabile al Centro del Riuso di via Montello, dal 27 al 29 dicembre.

nelle foto di Anfossi ci sono i momenti di vita, di quotidianità, di gioco degli amici a quattro zampe che meritano attenzione e aspettano di essere adottati per vivere una nuova esperienza e regalare felicità alla famiglia che avrà la fortuna di adottarli. L’esposizione parte nel periodo di Natale, ma l’Amministrazione punta a renderla itinerante in diversi luoghi della città durante tutto l’anno, in modo che in tanti possano conoscere i musetti che attendono solo di incontrare lo sguardo giusto.

La mostra sarà aperta martedì 27 dicembre dalle 8 alle 13:30 e dalle 14 alle 17, mercoledì 28 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, giovedì 29 dalle 8 alle 13:30, al Centro del Riuso di via Montello, in collaborazione con Legambiente ed Ecovolontari Sassari.