Andrea Petagna è arrivato a Cagliari: “Pronto a lavorare con Ranieri e aiutare per la salvezza”

Andrea Petagna è ufficialmente un giocatore del Cagliari. L’ex centravanti del Monza è atterrato a Elmas dopo aver terminato le visite mediche a Villa Stuart. Accolto da un gruppetto di tifosi all’aeroporto, a loro e ai giornalisti ha detto di essere “ponto per lavorare con mister Ranieri. Non vedevo l’ora di andare via dal Monza, sono contentissimo di essere qui e di aiutare la squadra a raggiungere l’obbiettivo della salvezza”. È stata la la stessa Lega Calco ad annunciare il trasferimento del giocatore, che arriva alla corte di Sir Ranieri a titolo temporaneo. Già domani l’incontro con i suoi nuovi compagni e i primi allenamenti: molto probabilmente la prima gara con la maglia rossoblù sarà già quella in programma sabato pomeriggio, in trasferta a Bologna.

Lo stesso Monza ha confermato la cessione del centravanti autore di 48 gol in 222 gare in serie A: “AC Monza comunica il trasferimento di Andrea Petagna al Cagliari a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di riscatto. Arrivato in Brianza nell’estate 2022, l’attaccante ha contribuito con 32 presenze e 5 reti alla bellissima stagione 2022-23 della squadra di Raffaele Palladino. Il club augura ad Andrea le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura”. In serata lo stesso Cagliari ha pubblicato una foto di Andrea Petagna nella sede del club, penna tra le mani e pronto a firmare il contratto: “Attaccante possente, alto 190 centimetri, è un centravanti abile nel gioco aereo, capace di giocare anche fuori dall’area di rigore e spalle alla porta, per proteggere palla, aprire degli spazi in favore dei compagni e partecipare alla costruzione della manovra. Lottatore, dotato di buona tecnica e dribbling, oltre a concludere l’azione sa essere prezioso anche come uomo-assist. Un ‘gigante’ per completare l’attacco rossoblù. Benvenuto in Sardegna, Andrea!”.