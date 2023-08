Capoterra, emergenza a Poggio dei Pini: “Un branco di cani gira da mesi nelle campagne”

Emergenza cani nella zona di Poggio dei Pini, a Capoterra. Da mesi, in dieci, gironzolano nelle campagne e anche nell’unica strada che collega Capoterra con la zona della pizzeria. A lanciare un appello per salvare tutti gli animali ed evitare brutte sorprese ai cittadini è l’animalista Giada Secci: “Quest’inverno più volte ho segnalato la presenza dei piccoli, ora sono tanti e si muovono in branco. Non parliamo più dell’incolumità dei cani ma delle persone, visto che se sono stati abbandonati andranno di sicuro alla ricerca di cibo, o anche solo muovendosi nella strada buia è pericoloso per le persone che percorrono quella strada in macchina, in moto o anche a piedi. Possibile che non si riesca ad intervenire?”. All’inizio, un’anziana si è presa cura di un paio di cani: “Ma ha 89 anni e non riesce a sfamare e seguire tutto il branco”, spiega ancora la Secci.

“Penso che i cani siano sempre delle stesso proprietario che ho segnalato tempo fa ma mai nessuno di competenza è intervenuto. Tutto ciò è vergognoso, da parte dei cittadini ma anche da parte dell’amministrazione che dovrebbe fare meno campagna pubblicitaria ma più interventi tempestivi”.