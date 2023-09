Ancora un incidente, perde il controllo e si ribalta con l’auto a Samassi

Ancora un incidente stradale, questa volta nel Medio Campidano: una macchina si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo durante la guida. Per fortuna solo tanto spavento e qualche graffio in un braccio. Il sinistro è accaduto intorno alle 19, una Fiat Punto, guidata da un uomo, si è ribaltata in mezzo alla strada. Secondo alcuni testimoni il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un cane: ha così urtato una Audi A4 in sosta e sarebbe carambolato in mezzo alla strada. Sul luogo è intervenuta anche un’ambulanza per prestare i primi soccorsi e due pattuglie dei carabinieri.