Addio allo skipper sardo Emiliano Azara, dramma al porto di San Teodoro

In tanti lo ricordano come un grande skipper, ma anche come un piacevole cantante. A soli 53 anni se ne è andato all’improvviso, con un malore nel sonno l’olbiese Emiliano Azara. Una persona che gli amici definiscono sempre positiva, allegra, col sorriso sulle labbra. Fatale appunto un malore che è avvenuto mentre si trovava a bordo, in pieno giorno, della sua amatissima barca. Azara lavora anche in un noto resort di San Teodoro, la sua barca era ormeggiata al molo di Puntaldia.