Cagliari, la vergogna dei parcheggi selvaggi davanti a Palazzo Doglio: auto e moto “saccheggiano” le rotonde. Di fronte al lussuoso hotel dove i locali sparano musica a tutto volume all’una del mattino, va in scena il far west della viabilità senza alcun controllo: parcheggi in sosta vietata ovunque, una indegna gazzarra tra ubriachi e automobilisti incivili che lasciano le macchine anche sopra la piazza ignorando tutti i divieti. Dove sono i vigili? Cosa ne pensa il sindaco Zedda? Sembra quasi che sia una fetta di città dove tutto è permesso, in barba anche al tanto temuto nuovo codice della strada. Di notte passano diverse pattuglie delle forze dell’ordine, ma nessuno si ferma e non scatta alcuna multa.

Guardate la foto della rotonda davanti a Palazzo Doglio ieri notte: le moto sono parcheggiate addirittura all’interno della rotatoria, mentre le auto si “limitano” a parcheggiarci sono a coprire sia la rotonda che la segnaletica. In maniera del tutto impunita, come se fossero parcheggi consentiti. Una sorta di zona franca cittadina, nel piccolo quartiere realizzato con i contributi dei russi qualche anno fa, e che sta diventando quasi una zona privata, ad alto rischio incidenti dove la sicurezza è un optional. All’interno, si mangia si canta e si balla e i residenti raccontano a Casteddu Online che dormire è un sogno proibito. All’esterno, il rombo di auto da fighetti e moto super potenti che, evidentemente, possono parcheggiare dove vogliono: per loro sembrabno non esistere divieti. Qui, dove i carri attrezzi non passano mai mentre in altre zone del centro fioccano multe e patenti ritirate. Eppure il parcheggio pubblico, quello di via Sonnino, è a soli cento metri di distanza.

[email protected]