Ancora roghi nella notte: auto in fiamme a Quartu, Selargius e Settimo San Pietro

Incendi di autovetture nella notte a Quartu Sant’Elena, Selargius e Settimo San Pietro.

Le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9,

per l’incendio di tre veicoli in sosta nei comuni di Quartu Sant’Elena, Selargius e Settimo San Pietro.

Il primo intervento è avvenuto intorno alle 22:30 in via Fieramosca a Quartu dove un principio d’incendio si è sviluppato in un’auto in sosta e le fiamme hanno coinvolto una parte del veicolo e gli interni.

Intorno alle 01:15 un altro incendio di auto in sosta in via Calabria, nel comune di Settimo San Pietro: la vettura è rimasta distrutta dalle fiamme, e gli operatori della squadra hanno evitato la propagazione del rogo ad una abitazione adiacente.

Intorno alle 3:20 la sala operativa ha ricevuto altre segnalazioni per l’incendio di un furgone in via Don Orione a Selargius.

Gli operatori della squadra intervenuta per spegnere il rogo hanno messo in sicurezza tre bombole di GPL localizzate all’interno dell’automezzo e le hanno portate in una zona sicura e raffreddate evitando il peggio.

I Vigili del Fuoco, dopo aver spento i roghi, hanno messo in sicurezza le aree coinvolte e avviato gli accertamenti per stabilirne le cause.