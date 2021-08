Ancora numeri da incubo per il covid in Sardegna: 471 nuovi contagiati e 3 morti

Ci sono 471 nuovi casi di covid registrati oggi in Sardegna su 4186 tamponi per una percentuale di positività dell’11,2%. Tre i morti (una donna di 75 anni, residente nella città metropolitana di Cagliari, un uomo di 78 residente nel sud Sardegna e un uomo di 90 anni, residente nella provincia di Sassari). Tre ricoveri in più rispettoa ieri (131 in totale) ma due in meno nelle terapie intensive (21). Infine, ci sono 191 persone in più in isolamento domiciliare, per un totale di 7101.