Questa mattina due giovani, un minorenne e un 22enne, si sono presentati presso la Stazione dei Carabinieri di Uta per sporgere denuncia, riferendo di essere stati vittime di una rapina avvenuta la sera precedente, in piazza Yenne a Cagliari.

Secondo quanto da loro dichiarato, sarebbero stati avvicinati da alcune persone, una delle quali armata di machete, che li avrebbe minacciati e costretti a consegnare un telefono cellulare.

Ricevuta la denuncia, i carabinieri hanno immediatamente avviato le attività d’indagine, raccogliendo elementi utili a delineare con maggiore chiarezza la dinamica dell’accaduto. Le verifiche, tuttora in corso, riguardano in particolare l’acquisizione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti nella zona e la raccolta di ulteriori testimonianze, finalizzate a identificare con precisione i presunti autori del fatto.