Cagliari, up-skirt in corso Vittorio Emanuele, alcune ragazze hanno denunciato di essere state filmate sotto la gonna: avviate le indagini.

Le giovani hanno anche intimato all’uomo di cancellare le riprese effettuate, ma senza successo. La polizia, come riporta “L’Unione Sarda”, sta effettuando le indagini per risalire all’autore.

Una pratica molto nota tra gli amanti dell’hot, quella di visionare immagini e video che riprendono il sotto gonna delle donne: up-skirt, precisamente, in questo caso messo in atto senza il consenso delle malcapitate.