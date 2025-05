La data del 16 Maggio era una data orientativa, il progetto slitterà a Giugno” queste le parole di Maria Francesca Chiappe su Piazza del Carmine. “La data del 16 Maggio era una data orientativa, non siamo ancora pronti, il progetto slitterà a Giugno” queste le parole dell’ Assessora alla cultura, spettacolo e turismo Maria Francesca Chiappe.

Queste le dichiarazioni rilasciate in merito al progetto di riqualificazione di Piazza Del Carmine, annunciato dal Sindaco qualche mese fa e che prevedeva una serie di eventi giornalieri a partire dal 16 Maggio.

Nonostante non ci sia una data precisa la volontà di attuare il progetto resta. “Vogliamo organizzare delle manifestazioni per tutti nella piazza, di qualsiasi genere: sportive, mercatini, musica, siamo in contrattazione per organizzare anche un concerto con l’orchestra del Teatro Lirico.”

Queste manifestazioni hanno l’obiettivo di restituire l’area ai cittadini, che da troppo tempo evitano spaventati questo luogo. “ Come abbiamo visto le recenti manifestazioni legate alle festività hanno riempito la piazza, vorremmo continuare in questa direzione”

Oltre allo slittamento della data di partenza, verrà anche ridimensionato il progetto iniziale che prevedeva un diverso spettacolo ogni giorno. Oggi questa formula sembra complicata nonostante l’impegno degli organizzatori. “ Sarà difficile realizzare ogni giorno una manifestazione, ci proveremo ma ci sono tante festività da coordinare in questo periodo”