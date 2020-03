Amianto, ratti e rifiuti: benvenuti nel rione chic di Cagliari, petizione di 400 firme in via Milano

Spazzatura, macerie, fango, liquami e erbacce covo di tossicodipendenti e sbandati. Senza contare i topi che infestano la zona. E dire che siamo in uno dei quartieri migliori di Cagliari, tra via Milano e via Messina.

Insomma nel bel mezzo di uno dei rioni bene della città, a pochi passi dalla basilica di Nostra Signora di Bonaria, tra via Milano e via Messina, c’è un buco nero fatto di spazzatura e degrado. “E’ indispensabile un risanamento radicale per tutelare la salute dei cittadini della zona”, ha scritto Rita Polo, consigliera comunale Pd, in un’interrogazione depositata in consiglio comunale. Sono quattrocento i residenti che, in una raccolta firme, hanno chiesto all’amministrazione la bonifica dell’area che apparterrebbe ad alcuni privati. “Non possiamo più vivere in queste condizioni. Io stessa mi trovo coi ratti in casa”, dichiara Vittoria Casula, “questa è una bella zona siamo a pochi passi dalla basilica. E qui ci sono rifiuti di ogni genere e la strada è un disastro. Il Comune deve intervenire e convincere i privati a sistemare l’area e ad attrezzare il verde per le esigenze dei residenti”.