È un appello accorato quello che compare sui social della Onlus Lamarck Assistance, dopo una notte drammatica: due ambulanze, indispensabili per il trasporto sanitario non critico, sono andate distrutte in due diversi incendi. “Dona per una nuova ambulanza che possa salvare vite” è il messaggio lanciato per avviare una raccolta fondi urgente: servono nuovi mezzi, subito. I fatti si sono verificati nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Il primo allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte a Cagliari, in via Raffa Garzia, dove le fiamme hanno avvolto un’ambulanza in sosta, danneggiando anche un’auto parcheggiata poco distante. Sul posto sono intervenute rapidamente due squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale, con altrettanti automezzi. Poco dopo, un secondo rogo è divampato in via Nazionale a Quartucciu, coinvolgendo un’altra ambulanza sempre della stessa onlus. Il tempestivo arrivo di una nuova squadra dei Vigili del fuoco ha impedito il peggio: le fiamme sono state domate in tempo, evitando che il veicolo bruciasse completamente. In entrambi i casi, le aree sono state messe in sicurezza e sono ora in corso accertamenti per chiarire le cause degli incendi. Le ipotesi sono ancora aperte. Intanto, la Lamarck Assistance non si arrende e rilancia l’impegno: con la solidarietà dei cittadini sarà possibile ripartire. La richiesta è chiara: servono fondi per acquistare nuove ambulanze e continuare a garantire un servizio essenziale per la comunità. Ritratto nella foto, Marco Atzeni, da anni ai vertici della onlus e impegnato in prima linea nel soccorso sanitario.