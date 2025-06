La Sardegna è la regione più cara d’Italia per le vacanze estive. Secondo una ricerca realizzata da Assoutenti anticipata dal sito dell’ansa, una famiglia di quattro persone che decide di trascorrere una settimana in villeggiatura in Sardegna può spendere fino a 3.015 euro a San Teodoro, 2.870 euro a Golfo Aranci e 2.681 euro a Baja Sardinia.

Ma non solo le strutture ricettive sono care: anche gli stabilimenti balneari della Sardegna sono tra i più costosi d’Italia. In alcune località, il costo giornaliero per l’affitto di un ombrellone e due lettini può raggiungere i 120 euro. Certo un’inezia rispetto ai 1500 euro al giorno che si possono spendere in Versilia.

Un vero e proprio salasso, insomma, sempre più difficile da gestire e sostenere.