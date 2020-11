Alunni più sicuri nelle scuole di Monserrato, consegnati decine di termometri a infrarossi

Quaranta termometri a infrarossi sono stati consegnati dal Comune alle varie scuole di Monserrato. A comunicarlo è il sindaco Tomaso Locci: “Il momento difficile che stiamo vivendo richiede una particolare attenzione per le scuole e i nostri ragazzi, affinché la loro quotidianità rimanga felice e serena in un contesto amico e non ostile.

La nostra amministrazione conferma con questo gesto la propria vicinanza agli istituti scolastici statali e paritari del territorio, assicurando la propria collaborazione per esigenze legate al contrasto del contagio da Covid-19 come naturalmente per le ordinarie necessità”, afferma Locci.

“Ringrazio l’assessore alla Pubblica Istruzione Fabiana Boscu, il responsabile del settore Antonello Madau e l’intera compagine di maggioranza per l’impegno profuso anche in questa circostanza”.