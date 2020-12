Altro piccolo grande miracolo al Santissima Trinità: operazione perfettamente riuscita su un tumore alla via biliare

Altro piccolo grande miracolo al Santissima Trinità. Oggi è stato eseguito con successo un complessissimo intervento per un tumore della via biliare presso il reparto di Chirurgia Generale. Se è vero che squadra vincente non si cambia anche stavolta il dr. Deserra coadiuvato da tutta l’équipe medica (Dr. Deserra, dr. Pilleri, dr. Tocco. Anestesista dott. Ssa Onorato) ha dato una grande chance al paziente. La chirurgia della via biliare è sicuramente la più complessa in chirurgia generale, viene effettuata in centri selezionati e necessita di tempi rapidi di intervento per poter auspicare una guarigione. L’eccellenza in Sardegna, anche ai tempi del Covid.