Cep, l’inferno di via Flavio Gioia: “Noi qui, circondati da una perdita idrica e ingabbiati da due anni con la spazzatura sotto le finestre”

Ci sono fette di Cagliari dimenticate. Pezzi di città letteralmente abbandonati. Siamo nel cuore del Cep, in via Flavio Gioia, davanti alle finestre degli abitanti e a due passi dal capolinea delle linea 1 del Ctm. Guardate la situazione denunciata dagli abitanti a Casteddu Online: “Siamo da due settimane in ostaggio di una perdita idrica enorme e maleodorante, e da ben due anni imprigionati dalle transenne e dentro gli incivili scaricano sacchetti di spazzatura sotto le case. Nell’indifferenza totale”, Ne viene fuori un mix puzzolente: l’acqua che invade la strada e il marciapiede finendo sull’asfalto. Oltre alla conclamata emergenza sanitaria c’è l’immane spreco idrico sul quale almeno dovrebbe intervenire Abbanoa, che però oggi era alle prese con la maxi perdita idrica di via Dante che ha lasciato a secco centinaia di abitanti nel rione di San Benedetto. Al Cep non si vede alcuna riparazione, invece: i sacchetti neri dei rifiuti sono l+, in bella vista dove non è possibile neppure attraversare. Ben trovati nella città di serie B, che forse non interessa a nessuno. Ma dove quancuno, a cominciare dal Comune, dovrà per forza mettere mano. “Noi, qui, non vediamo nessuno che ci aiuta”.