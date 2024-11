La Sella del Diavolo non è mai stata così bella: il magico scatto di Francesco Nonnoi per National Geographic

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Sella del Diavolo non è mai stata così bella: il bellissimo scatto di Francesco Nonnoi per National Geographic la rende ancora più magica. Non tutti conoscono la brillantezza e i colori stupendi del mare dietro la Sella, che il fotografo cagliaritano ha pennellato senza filtri, soltanto con la bellezza del golfo cagliaritano e del suo suggestivo simbolo. Francesco Nonnoi., che in passato ha collaborato per molte testate importanti, ha realizzato un servizio che è uscito anche come allegato su Repubblica nei giorni scorsi, e che nelle prossime ore diventerà “patinato” con il mensile. Un lavoro realizzato in collaborazione con l’assessorato regionale al Turismo che diventa uno spot naturale per Cagliari in tutto il mondo, con grande originalità.