Altalene e cavallucci al posto di uno sterrato, a Pirri nasce un nuovo parco: “Abbiamo salvato anche 20 parcheggi”

Da sterrato invaso dalle auto ad area verde con fontanella, altalene, cavallucci, un tavolo per fare picnic e un maxi murale realizzato da Manu Invisible. Ecco il nuovo parco in via Eroi d’Italia a Pirri, un quadrato “green” per tutti i cittadini, inaugurato dal Comune. Un iter molto lungo, quello che portato alla trasformazione dell’area. Le prime richieste risalgono al 2013. Poi, a pochi giorni dall’elezione a sindaco, la svolta: “Una residente mi ha scritto su Facebook, chiedendomi di trasformare lo sterrato in un parco”, racconta il sindaco Paolo Truzzu. “Questa è la prova che ascoltiamo le richieste dei cittadini. L’area verde è aperta a tutti e ci saranno gli addetti al verde pubblico che, ogni giorno, la apriranno e la chiuderanno”. Nei due ingressi campeggia un cartello con l’avviso del divieto di ingresso per i cani.

E, anche per me future mamme, sarà comodo poter raggiungere l’area giochi: “Abbiamo salvato venti parcheggi, una parte sono stalli rosa. Anche i posti per le auto servono”, osserva il vicesindaco Giorgio Angius. “Abbiamo creato un’area modello dove, prima, c’era uno spazio degradato. Una modalità che ripeteremo anche in altre zone della città”.