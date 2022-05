Allevatori ammazzati a Dolianova, “confermate 20 anni di carcere a Michael e Joselito Marras”

“Confermate 20 anni di carcere a Michael e Joselito Marras”. La Procura di Cagliari non cambia idea e conferma la galera per il padre e il figlio, già condannati in primo grado, per il duplice omicidio, avvenuto a febbraio 2020, degli allevatori calabresi Davide e Massimiliano Mirabello, ammazzati nelle campagne dolianovesi. Il giudice Paolo Costa e il procuratore Michele Incani hanno “bocciato” il ricordo dei difensori dei Marras, gli avvocati Maria Grazia Monni e Patrizio Rovelli. Per la giustizia sono loro ad aver ammazzato Massimiliano, 35 anni, e Davide, 40 anni, in seguito a delle accese liti che duravano già da tempo. Chiesta anche la conferma di due anni e otto mesi a Stefano Mura, il 43enne di Dolianova che avrebbe aiutato i Marras per un coltello ritrovato nei pressi del luogo del delitto.

Dopo più di dodici ore, i giudici hanno chiesto di confermare le condanne. Prossimo round, l’ultimo: venerdì 20 maggio, per le eventuali repliche della procura e per la lettura della sentenza.