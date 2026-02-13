Sabato 14 febbraio 2026 i parchi di Cagliari resteranno chiusi. La decisione è stata presa dal Comitato Operativo Comunale (C.O.C.) a seguito del peggioramento delle condizioni meteo e delle forti raffiche di vento previste nelle prossime ore.

Il provvedimento riguarda in particolare le aree verdi più esposte, dove il rischio di caduta di rami o di altri oggetti potrebbe aumentare sensibilmente a causa del vento. Una misura di prevenzione che punta a ridurre al minimo i pericoli per la popolazione.

Secondo quanto comunicato, le raffiche potrebbero essere intense e improvvise, rendendo instabili alberature già indebolite dalle piogge recenti. Da qui la scelta di chiudere temporaneamente i parchi per l’intera giornata di domani, in via cautelativa.

Le cittadine e i cittadini sono invitati a limitare al massimo gli spostamenti. Particolare attenzione viene raccomandata nelle zone alberate, anche lungo le strade, e nelle aree costiere più esposte al vento e dove si prevedono mareggiate.

L’Amministrazione comunale di Cagliari segue con attenzione e costantemente l’evolversi della situazione meteo e fornirà eventuali aggiornamenti nelle prossime ore. La priorità resta la sicurezza pubblica, in un quadro meteorologico che richiede prudenza e senso di responsabilità da parte di tutte e tutti.