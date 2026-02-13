Monserrato, il maltempo non ferma il carnevale: a scuola con Sa Ratantira, a suon di tamburi e zeppole i bambini di tutti i plessi hanno festeggiato il giovedì grasso. 80 chilogrammi di dolci, “abbiamo predisposto un bando per incentivare il commercio locale”.

Avrebbero dovuto sfilare, come ogni anno, per le vie della città ma il maltempo non ha dato tregua nemmeno ieri: cambio di programma, allora, Sa Ratantira è diventata itinerante ed è entrata dentro tutte le acuole della città. Con loro anche gli amministratori che hanno partecipato alla festa: “Abbiamo organizzato in altro modo a causa dell’allerta, abbiamo fatto in modo che fosse festeggiato a scuola e loro sono stati molto contenti. Per noi è stata la gioia più grande vedere i sorrisi dei bambini” ha espresso l’assessora al Commercio e alla Pubblica Istruzione Fabiana Boscu.

“Abbiamo voluto dare un segnale per il commercio – spiega il sindaco Tomaso Locci – le zeppole sono state preparate da una attività locale.

È stato un carnevale differente ma sempre gioioso. Siamo andati noi nelle scuole visto che non si è potuto festeggiare in piazza. Il 22, con la Pro Loco e l’assessora alla Cultura Emanuela Stara abbiamo organizzato la festa per tutti, che si svolgerà sempre con Sa Ratantira e dalle strade si terminerà in via del Redentore con zeppole, cotiche e fave, le ultime due preparate da Sa Carriadroxia”.