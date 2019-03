Alle porte della Costa Smeralda, il Resort Cala di Falco è la destinazione giusta per scoprire la Gallura più bella e autentica. Con tante proposte per chi viaggia in famiglia e per chi ama lo sport

Le scenografiche spiagge della Costa Smeralda, le meraviglie del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. E poi ancora la mondanità di Porto Cervo, i sapori del territorio e i paesi tradizionali dell’interno. A pochi passi dal centro del paesino di Cannigione, il Resort Cala di Falco è la destinazione perfetta per chi vuole godersi il meglio del Nord Sardegna, ma non solo.

Il sapore della Sardegna del nord

Oltre alla sua posizione strategica, il Resort Cala di Falco offre la possibilità di scegliere tra la formula hotel, residence e spaziose ville per chi viaggia in famiglia o desidera la privacy più assoluta. Diventato 4 stelle superior nel 2018, il resort si prepara un’estate senza fine tra relax, buona cucina e attività per il tempo libero, aprendo le sue porte dal 13 aprile fino al 21 ottobre. Tanti i lavori di ristrutturazione e restyling, già iniziati nel 2017, che hanno coinvolto gli appartamenti del residence, la reception e le aree comuni dell’hotel, tutte ben integrate con la natura e arredate con cura da artigiani sardi. A tavola, la vista sul Golfo di Arzachena si unisce alle sfiziose proposte culinarie del ristorante “La Poiana”, con il suo curatissimo buffet a bordo piscina, e all’elegante ristorante “La Terrazza” (con servizio al tavolo) dove, accanto ai piatti della tradizione, si possono gustare grigliate di carne e pesce freschissimo, mentre la nuova pizzeria-grill sulla terrazza panoramica offre gustose pizze cotte nel forno a legna.

Il mare e le escursioni alla scoperta del Nord Sardegna

A completare la totale full immersion nelle bellezze della Sardegna del nord, c’è la vicinanza al mare: a pochi metri dalla piscina del resort si trova la spiaggia di Cannigione, attrezzata con ombrelloni e lettini (gratuiti per chi soggiorna nell’hotel, a pagamento per chi opta per il residence e le ville). Inoltre è presente un comodo servizio navetta che permette di raggiungere la famosa spiaggia di Mannena. Per chi invece ha voglia di esplorare i dintorni, il Resort Cala di Falco propone mini-crociere all’Arcipelago di La Maddalena o verso la Corsica, a bordo di motonavi del suggestivo veliero d’epoca. È inoltre possibile noleggiare barche di lusso con skipper, anche per battute di pesca sportiva. Infinita pure la lista delle escursioni nell’entroterra, che spazia dal complesso nuragico La Prisgiona alle “Tombe dei giganti” e poi ancora Aggius e la vicina Valle della Luna e la graziosa cittadina di Tempio Pausania.

Vacanze sportive e a misura di famiglia

Tante le possibilità anche per chi ama le vacanze attive: palestra con attrezzature Technogym vista mare e percorso fitness all’aperto, campo da tennis e da beach volley, kayak, mentre nelle vicinanze dell’hotel si trovano maneggio, diving center e scuola di vela (servizio esterno). Per i più piccoli un servizio di Mini Club dai 3 anni ai 12 anni non compiuti, 7 giorni su 7, (servizio gratuito per gli ospiti in formula hotel). E per gli ospiti che non vogliono rinunciare al benessere, possibilità di usufruire dell’esclusivo Centro Thalasso& SPA presso l’Hotel Capo d’Orso a Palau, 5 stelle della collezione Delphina (a pagamento).

Per informazioni e prenotazioni https://www.hotelcaladifalco.com/

RESORT CALA DI FALCO 4S

CANNIGIONE – ARZACHENA (OT)

Telefono 0789 790018