Silvano Carta, la Sardegna in lacrime per il piccolo con i boccoli: “Ora sei un angelo”

Una tragedia, quella avvenuta ieri a Capo Comino – la morte di Silvano Carta, tre anni, rimasto schiacciato dalla fresa del trattore del nonno – che manda sotto choc tutta la comunità di Siniscola e l’intera Sardegna. Un pomeriggio di tranquillità che si trasforma in un bruttissimo incubo. I soccorsi che arrivano tempestivamente ma per il piccolo è troppo tardi. Ci sono le indagini delle Forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica di quanto è successo. E sui social sono già tantissimi i messaggi di condoglianze.

Come sulla pagina Facebook della “Leva 81 comitato S.G. Battista”. Fiocco nero e post di cordoglio: “In questo giorno così triste ci stringiamo alla famiglia del piccolo angelo Silvano condividendo questo immenso dolore. Sentite condoglianze”. O come sulla fanpage L’Eco di Barabagia: “Guardo oltre la finestra e penso che il mio animo e quello di migliaia di sardi siano bui come questa notte di primavera. Con il cuore e la mente a Capo Comino. Un abbraccio fortissimo alla famiglia del piccolo Silvano morto oggi, a soli tre anni, in tragiche circostanze. Ciao piccolo angelo”.