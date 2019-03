Carbonia, sorpreso a scassinare un distributore di snack e bevande: arrestato

E’ stato sorpreso questa notte mentre tentava di scassinare un distributore automatico di cibo e bevande in via Cagliari, a Carbonia. Per farlo stava utilizzando un grosso cacciavite. Alla vista dei carabinieri, l’uomo, R.M, disoccupato del posto, ha tentato la fuga, ma è stato subito fermato poco dopo. Tratto in arresto, questa mattina verrà processato con rito direttissimo dal giudice del Tribunale di Cagliari.