L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e bonificata, consentendo la rapida riapertura al pubblico nel giro di poche ore.

L’operazione è stata coordinata dal Funzionario Responsabile del Servizio, Luca Locci, con il supporto tecnico di Antonio Brundu del laboratorio entomologico. L’intervento conferma l’efficacia e la prontezza del Servizio Anti Insetti nel garantire la tutela della salute e la sicurezza dei cittadini e dei loro animali.

Allarme processionaria al parco di Monteclaro a Cagliari: nella mattinata di oggi è stata temporaneamente chiusa l’area cani a seguito della segnalazione della presenza di alcune larve sospette. Il tempestivo intervento degli esperti tecnici del Servizio Anti Insetti della Città Metropolitana di Cagliari ha permesso di identificare la specie come una larva di falena con peli leggermente urticanti, ma non velenosi né pericolosi per la salute pubblica o animale.