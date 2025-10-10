Lavori mai effettuati, infissi mai consegnati ai clienti ma soldi regolarmente incassati dallo Stato grazie ai bonus. È ciò che è accaduto a tanti clienti a Cagliari e hinterland di una ditta edile. La denuncia parte da Adiconsum che ha raccolto le segnalazioni da parte dei consumatori che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni e ora si potrebbe andare verso un procedimento penale per truffa allo Stato.

“Sono infatti arrivate a pioggia ai nostri sportelli le segnalazioni per una ditta locale di infissi: molte persone hanno versato migliaia di euro senza ricevere né fornitura né installazione”, spiega l’associazione.

“Ad una attenta analisi, i nostri legali hanno riscontrato un rischio che va ben oltre quello economico: una clausola di cessione del credito d’imposta (quella dei bonus edilizi) a favore dell’azienda.”

Questo significa che, anche se i lavori non sono mai stati eseguiti, la ditta potrebbe aver incassato il bonus statale, mentre i clienti risulterebbero beneficiari di una detrazione per lavori mai realizzati.

“È una situazione paradossale e gravissima: cittadini che hanno già pagato di tasca propria e ora rischiano di finire sotto inchiesta” spiega il nostro Presidente Simone Girau “agire tempestivamente è l’unico modo per tutelarsi e chiarire la propria posizione.”

L’associazione ha già avviato denunce cautelative e stiamo preparando una segnalazione all’AGCM per tutelare i consumatori coinvolti.