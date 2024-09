Allarme a Cagliari per un pacco sospetto davanti al palazzo della Giunta regionale, Todde: “Le minacce non ci fermeranno”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Allarme per un pacco sospetto questa mattina in viale Trento vicino al palazzo della Regione Sardegna. Un passante si è accorto del pacco e ha chiamato il 113. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante e della Digos che hanno transennato la zona e poi gli artificieri e la scientifica che stanno verificando il contenuto del pacco. Si tratta di un pacco di plastica rigida utilizzato per confezionare snack di grano che è stato sigillato nel coperchio con del nastro adesivo.

Il pacco è stato fatto brillare poco fa dagli artificieri. Dentro c’era del cibo, ma secondo il personale di viale Trento aveva chiare indicazioni minatorie ed era sigillato

“Il benessere e l’amore per la Sardegna e per il popolo sardo è ciò che mi guida, e che guida il lavoro della giunta del Consiglio regionale. Sono abituata ad avere la schiena dritta. Le minacce e le intimidazioni ci motivano ancora di più a proseguire a testa alta nel lavoro che stiamo facendo e a continuare a realizzare il programma per cui i sardi ci hanno votato ed eletto”. Sono le parole a caldo della governatrice della Sardegna Alessandra Todde contattata dall’Ansa dopo la scoperta di un pacco sospetto sotto il palazzo della Giunta regionale di viale Trento a Cagliari.