Trovato in possesso di ecstasy e marijuana: giovane algerino arrestato a Sanluri

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Sanluri, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà un 23enne di origine algerina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di rapina, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante un controllo di routine.

I militari, giunti presso l’abitazione per verificare il rispetto della misura cautelare, hanno notato atteggiamenti sospetti. Immediata è stata la perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti 59 pasticche di ecstasy, un grammo di marijuana e 150 euro in contanti, di cui l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni. La droga è stata sequestrata per essere sottoposta a ulteriori analisi tecniche, mentre il denaro versato sul Fondo Unico Giustizia.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata anche al fine di valutare un aggravamento della misura cautelare in atto.