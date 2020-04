di Agente Lisa

Per una nonna, con la morte del cane e la quarantena in casa, la solitudine stava diventando “troppo”. Così un nipote ci ha chiesto aiuto per una “missione speciale “.

Portare un cucciolo alla signora. È bastato poco per riportare un po’ di gioia in quella casa. Vedendo la foto penso che quelle braccia avessero bisogno di stringere un cucciolo e lui sembra proprio aver trovato un posto sicuro.