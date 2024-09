Alla Fiera di Cagliari tornano i grandi concerti, tanti fan stregati dalla voce di Tony Hadley

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Palco allestito e sedie, tutte numerate, già pronte per ospitare i tanti fan sardi di Tony Hadley che hanno scelto la data di Cagliari per tornare a farsi stregare dalla voce dell’ex cantante degli Spandau Ballet. Un tutto esaurito, dopo la data di agosto di Alghero, per uno dei cantanti stranieri più apprezzati in tutta l’Isola. E la notizia parallela è che la Fiera di Cagliari torna a ospitare i grandi eventi e concerti nello spazio all’aperto. Sono tante le foto che circolano sui social, scattate da chi è riuscito a accaparrarsi uno o più biglietti e attende, impaziente, l’esibizione della star.