Capoterra, liquami fognari in cantina: casa a rischio crollo in via Lombardia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Capoterra – Reflui fognari in cantina, pericolo di “un cedimento strutturale dell’abitazione”: in via Lombardia un acquitrino maleodorante, e dannoso per la salute pubblica, da tempo ha invaso lo scantinato di un appartamento del civico 60. La segnalazione giunge direttamente dalla famiglia interessata, che abita in un condominio pubblico: da settimane la condotta fognaria presenta dei sversamenti che hanno allagato la cantina. Non solo: ci sarebbero anche infiltrazioni di acque bianche che si aggiungerebbero a quelle nere. Molteplici le richieste di intervento agli enti preposti che, sinora, non hanno risolto il problema. La famiglia ha, quindi, allertato anche il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda, che ha inoltrato due richieste al Comune, la seconda proprio oggi, al fine di mettere in sicurezza il luogo.