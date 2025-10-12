Grave incidente questa mattina poco dopo le 11 sulla strada per Alghero. Un motociclista del posto è rimasto seriamente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto nel tentativo di evitare un ciclista che gli si è trovato improvvisamente davanti. Il mezzo è finito contro un muro. L’uomo, che viaggiava insieme a un passeggero, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Alghero, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.