L’incidente è avvenuto questa mattina. Un ragazzo di 25 anni a bordo del suo scarabeo ha investito una donna di 90 anni mentre attraversava sulle strisce. Il 25enne, poi, era scappato. La signora, ferita alla testa, è stata ricoverata all’ospedale Civile. Questa sera, però, il giovane ha deciso di costituirsi alle forze dell’ordine e ha anche voluto recarsi in ospedale per scusarsi personalmente con la signora. Il giovane è stato denunciato per omissione di soccorso, mentre la signora starà bene entro qualche giorno.