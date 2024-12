Un allevatore di 67 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito e incornato da un vitello e successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in un’azienda agricola situata nelle campagne di Domusnovas. I soccorsi sono arrivati immediatamente sul luogo, con il personale del 118 che ha prestato le prime cure sul posto. Considerata la gravità delle ferite, l’uomo è stato trasferito in codice rosso in ospedale: ha riportato diverse fratture agli arti inferiori e altre lesioni, ma secondo le ultime informazioni non è in pericolo di vita.