Troppa Juventus per il Cagliari che vede infranto il sogno quarti di finale. Vlahović, Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzàlez timbrano il cartellino. Non pervenuto il Cagliari che gioca bene nella prima mezzora ma poi sparisce.

Pronti via subito occasione per i rossoblù con il tiro di Lapadula che viene deviato da un attento Di Gregorio. Il Cagliari tiene botta e gioca una buona prima mezz’ora, poi la Juventus sale in cattedra e comincia a macinare gioco sino al goal di Vlahović che fissa il risultato sull’uno a zero poco prima dell’intervallo.

Il Cagliari però resta negli spogliatoi e la Juventus dilaga nel secondo tempo.

Mattatore dell’incontro Dusan Vlahović che oltre al goal segnato se ne vede annullare due per fuorigioco.

Bene Lapadula nel Cagliari che gioca un buon primo tempo ma lascia poi il campo intorno all’ora di gioco. Ancora male Gaetano che sembra il fantasma di quello della passata stagione. Deludono anche Deiola e Prati, entrambi sprecano una chance per rientrare nelle gerarchie del mister.