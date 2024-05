Alessia Pifferi condannata all’ergastolo per la morte della figlia Diana: ecco la sentenza

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo quasi due anni di processi (in tribunale e- purtroppo- mediatici) è arrivata la sentenza per Alessia Pifferi. La Corte d’Assise di Milano ha condannato all’ergastolo la donna per la morte di sua figlia Diana di soli 18 mesi, lasciata sola casa per sei giorni e deceduta di stenti. La Corte d’Assise di Milano, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha condannato Alessia Pifferi anche al versamento di provvisionali di 20mila euro per la sorella Viviana e di 50mila euro per la madre Maria, che si erano costituite parti civili nel processo. Nella condanna è stata comunque esclusa l’aggravante della premeditazione. La legale della Pifferi, Alessia Pontenani, aveva chiesto l’assoluzione. “Leggeremo le motivazioni, poi ovviamente faremo appello, mi aspettavo una sentenza cosi’ dura”- ha affermato. “Era molto dispiaciuta di aver sentito la sorella e la madre esultare durante la lettura della sentenza, quando il presidente ha detto ‘ergastolo'”.