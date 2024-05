Cagliari, giovanissima in gravissime condizioni al Brotzu: è stata investita in via dell’Abbazia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una 14enne è stata travolta da un’automobile a Cagliari, in via dell’Abbazia, vicino alla fermata del bus, nel tratto di strada più vicino al breve rettilineo che porta all’Asse Mediano. L’automobilista, al volante di una Peugeot, si è subito fermato per soccorrerla: le condizioni della minorenne, ad una prima valutazione, sono parse gravi, tanto che si è reso necessario il trasporto a sirene spiegate in codice rosso al Brotzu. Oltre al 118, sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia Local per tutti i rilievi del caso e per capire se l’investimento sia avvenuto sulle strisce o in un tratto di strada distante dall’attraversamento pedonale.