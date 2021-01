Alessandro Cocco, barista, a Radio Casteddu: “Il cashback? Una mancetta che paghiamo noi”

Di



Cronaca

“Con le commissioni ogni anno paghiamo migliaia di euro. Non sono incentivi per spendere di più, perché non abbiamo aumentato le vendite. Oltretutto per pagare col bancomat si crea fila. La verità è che c’è odio sociale nei nostri confronti”