Nel suo intervento la Presidente ha sottolineato come questa sia solo l’inizio di un percorso, che sarà lungo e difficile, ma sono intenzionati a portare a termine i lavori e a rispettare la parola data.

“Quando siamo arrivati noi, abbiamo trovato molti progetti che non erano incentrati sul bene comune. La domanda che ci siamo posti é stata molto semplice, cosa serve davvero ai cittadini?”

“È importante che gli interventi avvengano tutti insieme, ecco perché mi sono confrontata con il Presidente di Abbanoa”

Il recupero sarà complesso dunque, con una attenzione particolare agli alloggi, come confermato dall’assessore Piu. Sono infatti 300 i milioni investiti in tutta la Sardegna nelle case popolari, per restituire dignità a tutti i cittadini. I progetti sono già stati affidati, per quanto riguarda i lavori sulle Lame e su Favero. Il 65% degli alloggi necessita interventi. Inoltre a Cagliari verra aperto uno sportello URP dedicato dove almeno 3 volte a settimana i cittadini potranno recarsi a fare le segnalazioni.