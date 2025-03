“Abbiamo il dovere di restituire dignità ai nostri cittadini”. Le parole dell’assessora Anna Puddu.

Anna Puddu, assessora alla saluta e al benessere dei cittadini, ha lavorato al progetto di riqualificazione del quartiere di Sant Elia, insieme al Sindaco e alla Regione. “La data di oggi é una data storica, restituiremo condizioni di vita dignitose agli abitanti del quartiere. É dal 2006 che si aspettano degli interventi, sia agli spazi pubblici che negli immobili. Il lavoro con la Regione ci permetterà finalmente di dare risposte e soluzioni concrete su cittadini”

Come è stato rimarcato dallo stesso sindaco durante la conferenza, bisogna allontanare la percezione che la periferia non faccia parte della città “ Sant’Elia é un valore aggiunto per la città, anche grazie alla sua posizione geografica. L’obbiettivo é quello di realizzare delle politiche integrate anche con altri settori come la pubblica istruzione, lo spettacolo e la cultura”.