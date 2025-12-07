I controlli, operati dalla Compagnia Carabinieri di Cagliari nella notte, hanno visto coinvolte pattuglie delle Stazioni di Pirri, Cagliari San Bartolomeo e del Nucleo Radiomobile coadiuvate da militari anche in abiti civili, che hanno interessato il Comune di Elmas e diversi centri della provincia. Hanno portato a numerose verifiche su persone e veicoli e sono state oltre 100 le persone controllate. Il servizio aveva l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità legati al consumo di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l’effetto di alcol.

A Elmas, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 19enne del luogo poiché, a bordo della propria auto nelle vie del centro, sottoposto a perquisizione è stato sorpreso in possesso di circa 14 gr. di hashish suddivisi in 13 dosi. La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio per le analisi di rito. Al termine degli accertamenti al conducente è stata ritirata la patente di guida.

Nel medesimo ambito operativo un 36enne dell’hinterland, controllato a bordo della

propria auto è stato riscontrato privo di patente poiché mai conseguita; per lui è scattata la denuncia con le conseguenti sanzioni pecuniarie.

Nel corso dei vari posti controllo, anche nelle aree periferiche di Elmas, i Carabinieri hanno controllato un giovane automobilista 20enne, alla guida della propria vettura che al momento del controllo con l’etilometro è risultato in stato di ebbrezza alcolica poiché positivo all’accertamento del tasso alcolemico. Per lui è scattato il deferimento e il ritiro della patente di guida con il conseguente fermo amministrativo dell’auto.

Le attività di controllo dei militari in uniforme, integrate con Carabinieri in borghese, hanno permesso di segnalare alla competente Prefettura due giovani, rispettivamente un 22enne e un 25enne che, rintracciati nelle vie del centro, a seguito di perquisizione personale sono stati trovati in possesso uno di oltre 3 gr. di hashish e l’altro di quasi 1 gr. della medesima sostanza.

A Senorbì, i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.RM. della Compagnia di Dolianova, hanno segnalato alla locale Prefettura un automobilista 22enne che a bordo della propria autovettura nelle vie del centro, sottoposto a perquisizione è stato sorpreso in possesso di quasi 10 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio per le analisi di rito. Al termine degli accertamenti al conducente è stata ritirata la patente di guida.

L’intera operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari volto a tutelare l’incolumità dei cittadini, prevenire condotte pericolose per la collettività e a contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e droghe a garanzia della sicurezza degli utenti della strada su tutto il territorio.